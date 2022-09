Totti e l'intervista al vetriolo: Ilary Blasi pronta per Verissimo (Di martedì 13 settembre 2022) Totti e l'intervista al vetriolo: Ilary Blasi starebbe meditando vendetta con l'ospitata a Verissimo. Totti e l’intervista al vetriolo: Ilary Blasi pronta per Verissimo su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 13 settembre 2022)e l'alstarebbe meditando vendetta con l'ospitata ae l’alpersu Donne Magazine.

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - martaottaviani : Onestamente, con tutto quello che succede nel mondo, dell’intervista a #Totti sul @corriere me ne importa come un c… - GiusCandela : L'intervista di Totti mi sembra davvero molto triste. Sarà una strategia legale ma dal punto di vista comunicativo… - Ela18096708 : RT @ClaudiaPieri4: Chi vuole proteggere i figli non dà la loro madre in pasto all'opinione pubblica, accusandola di averlo tradito con più… - DonnaGlamour : Ilary Blasi, slitta l’intervista programmata su Totti a Verissimo: cosa c’è dietro -