Totti | Corona e le frasi dell' ex di Ilary | ' Lui era innamorato | lei ha fatto carriera'

redazionerumors : L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ha pubblicato su Instagram un post in cui 'smaschera' Totti e Ilary: 'Totti… - infoitcultura : Fabrizio Corona, la “strategia” contro Totti e Ilary e le (mancate) rivelazioni: cosa sta succedendo? - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi, il primo affondo di Fabrizio Corona: 'Lei domenica scorsa era con qualcuno noto alle… - CorrNazionale : #FabrizioCorona senza freni dopo le scintille tra #Totti e #IlaryBlasi: “Caro pupone, cara caciottara è il momento… - blogtivvu : Fabrizio Corona contatta l’ex fidanzato di Ilary Blasi: Totti gli scrive in privato e spunta un altro -

- Ilary, Fabriziosvuota il sacco: 'Che il game abbia inizio: primo indizio' 'Lui era innamorato, lei ha fatto carriera' 'Sono stato con Ilary fino all'inizio della sua storia d'amore ...... attirando le parole assurde di Alex Nuccetelli , che è chiaro essere dalla parte di, che descrive come un uomo dedito alla famiglia e alla moglie, contrariamente a Fabrizioche è pronto ...I Rolex, il presunto tradimento, il ruolo dell’amica parrucchiera. Il giorno dopo l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera è quello della riflessione. In quella che promette… ...Francesco Totti e Ilary Blasi, l'ex 'fotografo dei vip' Fabrizio Corona torna all'attacco. E pubblica alcune rivelazioni sconvolgenti, apparentemente inviategli da un ex ...