Torino | vittima di violenze ritratta in tribunale ma il giudice condanna lo stesso il marito

Quando litigavano lui la prendeva a sberle e le strappava i capelli, anche davanti ai figli. A dicembre 2020 il marito era stato arrestato. Ma l'anno successivo nell'incidente probatorio la moglie aveva ritrattato, ammorbidendo le accuse, e i due erano tornati a vivere insieme. Spesso quando si verificano queste situazioni il tribunale assolve l'imputato, anche se sovente esiste il sospetto che il cambio di tono sia motivato da minacce, promesse, contrattazione tra i due. Ma non in questo caso. Il pm Davide Pretti ha deciso di chiedere la condanna a quattro anni di carcere bypassando la ritrattazione. I giudici hanno condannato grazie a un comma che consente di dare maggior peso nel dibattimento alle dichiarazioni rilasciate in fase di indagine «quando vi siano elementi concreti per

