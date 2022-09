Torino, Miranchuk corre verso la convocazione: le ultime (Di martedì 13 settembre 2022) Il Torino prepara la sfida del prossimo weekend e anche Miranchuk sta provando a correre verso la convocazione Il Torino prepara la sfida del prossimo weekend e anche Miranchuk sta provando a correre verso la convocazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il russo ha svolto in questi giorni un lavoro personalizzato ma sta recuperando al meglio dopo l’infortunio della prima giornata. Non dovesse arrivare la convocazione sabato, tornerà dopo la sosta contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Ilprepara la sfida del prossimo weekend e anchesta provando arelaIlprepara la sfida del prossimo weekend e anchesta provando arela. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il russo ha svolto in questi giorni un lavoro personalizzato ma sta recuperando al meglio dopo l’infortunio della prima giornata. Non dovesse arrivare lasabato, tornerà dopo la sosta contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

