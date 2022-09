Torino, Buongiorno stupisce tutti: ora sogna l’azzurro (Di martedì 13 settembre 2022) In casa Torino chi ha iniziato la stagione in maniera positiva è senza dubbio Buongiorno, ora il centrale sogna anche l’azzurro In casa Torino chi ha iniziato la stagione in maniera positiva è senza dubbio Buongiorno, ora il centrale sogna anche l’azzurro. Miglior difensore per intercetti, bravo nel gioco aereo e avvio da top coi granata. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, il classe 99 sogna la chiamata di Mancini per la sosta. Già chiamato il 25 maggio per lo stage, potrebbe ripetersi a maggior ragione dopo le prestazioni di questo avvio di campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) In casachi ha iniziato la stagione in maniera positiva è senza dubbio, ora il centraleancheIn casachi ha iniziato la stagione in maniera positiva è senza dubbio, ora il centraleanche. Miglior difensore per intercetti, bravo nel gioco aereo e avvio da top coi granata. Cresciuto nel settore giovanile del, il classe 99la chiamata di Mancini per la sosta. Già chiamato il 25 maggio per lo stage, potrebbe ripetersi a maggior ragione dopo le prestazioni di questo avvio di campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

