Tiziano Ferro e l’arroganza di pretendere che lo Stato riconosca le famiglie omogenitoriali (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set — “Margherita e Andres avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale: se stessero male, solo io potrei andare al pronto soccorso. È aberrante”: con queste parole, Tiziano Ferro ha comunicato dalle pagine di Rolling Stone la sua intenzione di non richiedere la cittadinanza italiana per i suoi (?) due bambini, riaccendendo la polemica sui presunti diritti negati in Italia alle formazioni sociali composte da due uomini o due donne che, facendo ricorso a tecniche vietate nel nostro Paese, si sono procurati dei bambini fuori dal territorio nazionale. Tiziano Ferro e quei figli “corpo del reato” Niente di nuovo sotto il sole, dacché le cronache delle testate progressiste pullulano di storie vibranti e toccanti di coppie che sono ricorse all’utero in affitto per ottenere l’agognato pargolo e che, tornate a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set — “Margherita e Andres avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale: se stessero male, solo io potrei andare al pronto soccorso. È aberrante”: con queste parole,ha comunicato dalle pagine di Rolling Stone la sua intenzione di non richiedere la cittadinanza italiana per i suoi (?) due bambini, riaccendendo la polemica sui presunti diritti negati in Italia alle formazioni sociali composte da due uomini o due donne che, facendo ricorso a tecniche vietate nel nostro Paese, si sono procurati dei bambini fuori dal territorio nazionale.e quei figli “corpo del reato” Niente di nuovo sotto il sole, dacché le cronache delle testate progressiste pullulano di storie vibranti e toccanti di coppie che sono ricorse all’utero in affitto per ottenere l’agognato pargolo e che, tornate a ...

