Tiro a segno, Europei 2022: Maria Varricchio centra un’ottima quarta posizione dopo il primo turno di pistola sportiva (Di martedì 13 settembre 2022) A Wroclaw, in Polonia, sono iniziati gli Europei a fuoco seniores 2022, dopo la settimana dedicata agli juniores, e per l’Italia c’è subito una buona notizia. Nel primo turno di qualificazione della pistola sportiva donne da 25m infatti, Maria Varricchio ha ottenuto il quarto punteggio assoluto totalizzando uno score di 293 punti sui 300 disponibili. La campana, con tre serie fatte di un 98, un 99 e un 96/100, si è posizionata alle spalle della tedesca Doreen Vennekamp, prima con 295/300, e del duo ellenico-francesce formato da Anna Korakaki e Camille Jedrzejewski (entrambe a quota 294/300). Più indietro invece il resto delle azzurre: Margherita Brigida Veccaro, in regime di Ranking Points Only, quindi non in classifica, sarebbe ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) A Wroclaw, in Polonia, sono iniziati glia fuoco senioresla settimana dedicata agli juniores, e per l’Italia c’è subito una buona notizia. Neldi qualificazione delladonne da 25m infatti,ha ottenuto il quarto punteggio assoluto totalizzando uno score di 293 punti sui 300 disponibili. La campana, con tre serie fatte di un 98, un 99 e un 96/100, si è posizionata alle spalle della tedesca Doreen Vennekamp, prima con 295/300, e del duo ellenico-francesce formato da Anna Korakaki e Camille Jedrzejewski (entrambe a quota 294/300). Più indietro invece il resto delle azzurre: Margherita Brigida Veccaro, in regime di Ranking Points Only, quindi non in classifica, sarebbe ...

