Tiro a segno, Europei 2022: iniziate le qualificazioni pistola 25m, bene Varricchio (Di martedì 13 settembre 2022) Sono iniziati gli Europei 2022 di Tiro a segno in quel di Wroclaw, in Polonia. Manifestazione continentale che mette in palio anche delle carte olimpiche in vista di Parigi 2024. La giornata è iniziata con le qualificazioni della pistola femminile da 25 metri, in cui Maria Varricchio si è piazzata in quarta posizione con un punteggio di 293 su 300. Più indietro Sara Constantino ventiduesima e Chiara Giancamilli trentacinquesima, mentre Margherita Brigida Veccaro è in regime di ‘Ranking Points Only’ e quindi non in classifica. Giovedì il secondo turno di qualificazioni per decidere le otto qualificate alle semifinali. IL CALENDARIO Discrete notizie anche dalla pistola uomini da 25 metri con Massimo Spinella che in tredicesima ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Sono iniziati glidiin quel di Wroclaw, in Polonia. Manifestazione continentale che mette in palio anche delle carte olimpiche in vista di Parigi 2024. La giornata è iniziata con ledellafemminile da 25 metri, in cui Mariasi è piazzata in quarta posizione con un punteggio di 293 su 300. Più indietro Sara Constantino ventiduesima e Chiara Giancamilli trentacinquesima, mentre Margherita Brigida Veccaro è in regime di ‘Ranking Points Only’ e quindi non in classifica. Giovedì il secondo turno diper decidere le otto qualificate alle semifinali. IL CALENDARIO Discrete notizie anche dallauomini da 25 metri con Massimo Spinella che in tredicesima ...

