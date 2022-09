The Fabelmans, Spielberg racconta Spielberg. Così i suoi sogni sono diventati film e a volte capolavori (Di martedì 13 settembre 2022) “Il film di Steven Spielberg che aspettavamo da quattro decenni”. Forse Rolling Stone ha un pochino esagerato, ma The Fabelmans, il nuovo film del regista de Lo Squalo, E.T e tanti altri, presentato in prima mondiale al Toronto film Festival, sembra realmente essere una tappa obbligata nella filmografia del premio Oscar. Già, perché The Fabelmans è il biopic di Spielberg stesso. Immersione stupita, magnificata, occhioni aperti sul grande schermo, del piccolo Steven che incontra il cinema e ne rimane folgorato. Mamma (Michelle Williams) pianista da concerto mai realizzata e papà (Paul Dano) ingegnere informatico che trascina tutti in Arizona sono l’architrave familiare mica tanto inventati che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) “Ildi Stevenche aspettavamo da quattro decenni”. Forse Rolling Stone ha un pochino esagerato, ma The, il nuovodel regista de Lo Squalo, E.T e tanti altri, presentato in prima mondiale al TorontoFestival, sembra realmente essere una tappa obbligata nellaografia del premio Oscar. Già, perché Theè il biopic distesso. Immersione stupita, magnificata, occhioni aperti sul grande schermo, del piccolo Steven che incontra il cinema e ne rimane folgorato. Mamma (Michelle Williams) pianista da concerto mai realizzata e papà (Paul Dano) ingegnere informatico che trascina tutti in Arizonal’architrave familiare mica tanto inventati che ci ...

FQMagazineit : The Fabelmans, Spielberg racconta Spielberg. Così i suoi sogni sono diventati film e a volte capolavori - PaganiCarlo : THE FABELMANS - di Steven Spielberg - Teaser Trailer Italiano HD - GiorgiaGargi : RT @jan_novantuno: Cose belle: The Fabelmans di Steven Spielberg al cinema dal 15 dicembre. - SAonlinemag : #StevenSpielberg plasma i propri sogni d'infanzia in #TheFabelmans - fantasy_magazin : Cos'è #TheFabelmans, il nuovo film di #StevenSpielberg -