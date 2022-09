The Crown: la stagione 1 ritorna nella Top 10 dei titoli più visti su Netflix dopo la morte di Elisabetta II (Di martedì 13 settembre 2022) La stagione 1 della serie The Crown è tornata nella Top 10 dei titoli più visti su Netflix dopo la morte della regina Elisabetta II. The Crown, dopo la morte di Elisabetta II, è tornata nella Top 10 di Netflix. I dati relativi alle visualizazioni sulla piattaforma di streaming sostengono infatti che sia al settimo posto tra i titoli più visti degli ultimi sette giorni. La prima stagione di The Crown è stata visualizzata per un totale di 17,57 milioni di ore viste. Gli episodi avevano debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2016, prima che venissero rivelati i dati ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) La1 della serie Theè tornataTop 10 deipiùsuladella reginaII. TheladiII, è tornataTop 10 di. I dati relativi alle visualizazioni sulla piattaforma di streaming sostengono infatti che sia al settimo posto tra ipiùdegli ultimi sette giorni. La primadi Theè stata visualizzata per un totale di 17,57 milioni di ore viste. Gli episodi avevano debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2016, prima che venissero rivelati i dati ...

