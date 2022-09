TERZA GIORNATA SERIE C, VIRTUS VERONA-PORDENONE: 23 CONVOCATI (Di martedì 13 settembre 2022) Martedì 13 settembre: il PORDENONE fa visita alla VIRTUS VERONA allo stadio “Gavagnin-Nocini” di VERONA, match della TERZA GIORNATA della SERIE C 2022/23. Calcio d’inizio alle 21:00, diretta Eleven Sports. Arbitro Tremolada di Monza, assistenti Cravotta di Città di Castello e Camilli di Foligno. Quarto ufficiale Iannello di Messina. I 23 CONVOCATI neroverdi: PORTIERI: 1 Marco Festa, 22 Miguel Angel Martinez, 30 Francesco Turchetto. DIFENSORI: 2 Cristian Andreoni, 15 Arlind Ajeti, 16 Enrico Maset, 17 Alessandro La Rosa, 18 Amedeo Benedetti, 29 Gabriele Ingrosso, 31 Roberto Pirrello, 34 Stefano Negro. CENTROCAMPISTI: 5 Daniele Giorico, 8 Salvatore Burrai, 10 Francesco Deli, 20 Marco Pinato, 21 Kevin Biondi, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini, 70 ... Leggi su udine20 (Di martedì 13 settembre 2022) Martedì 13 settembre: ilfa visita allaallo stadio “Gavagnin-Nocini” di, match delladellaC 2022/23. Calcio d’inizio alle 21:00, diretta Eleven Sports. Arbitro Tremolada di Monza, assistenti Cravotta di Città di Castello e Camilli di Foligno. Quarto ufficiale Iannello di Messina. I 23neroverdi: PORTIERI: 1 Marco Festa, 22 Miguel Angel Martinez, 30 Francesco Turchetto. DIFENSORI: 2 Cristian Andreoni, 15 Arlind Ajeti, 16 Enrico Maset, 17 Alessandro La Rosa, 18 Amedeo Benedetti, 29 Gabriele Ingrosso, 31 Roberto Pirrello, 34 Stefano Negro. CENTROCAMPISTI: 5 Daniele Giorico, 8 Salvatore Burrai, 10 Francesco Deli, 20 Marco Pinato, 21 Kevin Biondi, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini, 70 ...

