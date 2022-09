FQMagazineit : Teodosio Losito, va ad Alberto Tarallo la polizza da 300mila euro sulla vita dello sceneggiatore morto suicida -

Fanpage.it

Ma quanto scrivono i magistrati sembra non lasciare adito a dubbi: 'In merito alla sicurezza della firma attribuita aè rilevante notare che il teste Briani, sentito all'udienza del ...Il Tribunale di Milano riconosce ad Alberto Tarallo il beneficio della polizza da 300mila euro sulla vita di. Lo hanno deciso i giudici della VI sezione civile, in riferimento alla polizza Taboo (Zurigo Assicurazioni), fondo post mortem che lo sceneggiatore, morto l'8 gennaio 2019 a Zagarolo,... Ad Alberto Tarallo la polizza da 300 mila euro di Teodosio Losito, la pronuncia del tribunale Teodosio Losito, ad Alberto Tarallo polizza vita da 300mila euro: "Lui beneficiario, non fratello", afferma Tribunale di Milano. E si attende ...I giudici del Tribunale civile di Milano hanno assegnato ad Alberto Tarallo il premio di 300 mila euro previsto dalla polizza vita che Teodosio ...