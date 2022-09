Tennis: Musetti, 'vogliamo vincere il girone di Davis, siamo pronti' (Di martedì 13 settembre 2022) Bologna, 13 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo grandi ambizioni. vogliamo passare il girone per primi, qualificarci per la fase a gironi in Spagna. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma siamo pronti". Così il giocatore azzurro di Coppa Davis Lorenzo Musetti alla vigilia del match contro la Croazia all'Unipol Arena di Bologna. "L'anno scorso a loro mancava Coric ma Gojo ha fatto una delle sue partite migliori contro Lorenzo Sonego. Poi nel girone c'è l'Argentina che ha giocatori di grande esperienza e giovani che hanno fatto molto bene." E' ottimista, Musetti, che si è allenato intensamente in mattinata con Matteo Berrettini per oltre un'ora sotto l'attenta supervisione del capitano Filippo Volandri, dei rispettivi coach Simone Tartarini e Vincenzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Bologna, 13 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo grandi ambizioni.passare ilper primi, qualificarci per la fase a gironi in Spagna. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma". Così il giocatore azzurro di CoppaLorenzoalla vigilia del match contro la Croazia all'Unipol Arena di Bologna. "L'anno scorso a loro mancava Coric ma Gojo ha fatto una delle sue partite migliori contro Lorenzo Sonego. Poi nelc'è l'Argentina che ha giocatori di grande esperienza e giovani che hanno fatto molto bene." E' ottimista,, che si è allenato intensamente in mattinata con Matteo Berrettini per oltre un'ora sotto l'attenta supervisione del capitano Filippo Volandri, dei rispettivi coach Simone Tartarini e Vincenzo ...

SuperTennisTv : Parola di Lorenzo: gli azzurri sono pronti! ?? L'intervista di Musetti alla vigilia dell'esordio del Lavoropiù Ital… - sportface2016 : #DavisCup, #Musetti: 'Abbiamo grandi ambizioni, non dobbiamo sottovalutare nessuno' - federtennis : RT @SuperTennisTv: Parola di Lorenzo: gli azzurri sono pronti! ?? L'intervista di Musetti alla vigilia dell'esordio del Lavoropiù Italy #Da… - AriannaNardi : Alla vigilia del nostro esordio in Davis Cup ?????? ho raccontato a @Le_Figaro il come, il quando e il perché dell'esp… - MercRF : RT @lorenzofares: Allenamento mattutino a ritmi alti tra Lorenzo #Musetti ???? e Matteo #Berrettini ???? all'Unipol Arena Stili di #tennis opp… -