Teleriabilitazione per problemi neurosviluppo, nasce 'In Place' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - E' stata presentata oggi a Roma 'In Place', la prima piattaforma di Teleriabilitazione per persone con disturbi del neurosviluppo in età evolutiva, come ad esempio disabilità intellettive, problemi di comunicazione o movimento, spettro autistico, deficit dell'apprendimento. In Italia sono circa 320mila i bambini e gli adolescenti affetti da deficit del funzionamento personale, sociale e scolastico, che necessitano di una terapia riabilitativa ad hoc da effettuarsi presso centri di riabilitazione dove operano équipe multidisciplinari che, data la peculiarità di questi disturbi, sono composte da diverse figure professionali: pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità infantile e altri. Tutto questo comporta un elevato carico ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - E' stata presentata oggi a Roma 'In', la prima piattaforma diper persone con disturbi delin età evolutiva, come ad esempio disabilità intellettive,di comunicazione o movimento, spettro autistico, deficit dell'apprendimento. In Italia sono circa 320mila i bambini e gli adolescenti affetti da deficit del funzionamento personale, sociale e scolastico, che necessitano di una terapia riabilitativa ad hoc da effettuarsi presso centri di riabilitazione dove operano équipe multidisciplinari che, data la peculiarità di questi disturbi, sono composte da diverse figure professionali: pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità infantile e altri. Tutto questo comporta un elevato carico ...

