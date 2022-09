globalistIT : - lacittanews : Forum Ambrosetti L’evento - Il dibattito tra i leader, il duello su Putin. Salvini e Meloni si scontrano sull… -

Globalist.it

E proprio sulla misura, cara al Movimento 5 Stelleaggiunge. 'I diritti acquisiti non si toccano - dice - ma le percentuali devono essere riviste'. La proposta del numero due di Forza Italia ...... dice ancora10.21 " Salvini: "Le dirette social sono la mia passione. Ho 7 millioni di ... Boccia: La Carta di Taranto è la nostra garanzia che abbiamo dimostrato di voler far diventare ... Tajani rassicura i moderati: “La politica estera non cambia” (ma sono alleati con Salvini” A fare da "garante", mette in chiaro l'esponente azzurro sarà proprio il partito di Silvio Berlusconi: "Fi e' una forza garante a livello europeo, ha una grande competenza nella politica internazional ...Le previsioni danno un governo fortemente targato FdI. Ci sarà Crosetto. Il leader della Lega non avrà gli Interni ...