Superbonus, raggiunta l'intesa in Senato sul nuovo emendamento al decreto Aiuti bis: c'è l'ok anche del M5s (Di martedì 13 settembre 2022) C'è l'intesa al Senato sul testo riformulato dell'emendamento sul Superbonus al dl Aiuti bis. Lo riferiscono i presidenti delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama e relatori del provvedimento, Daniele Pesco (M5s) e Luciano D'Alfonso (Pd), che esprimono soddisfazione e ringraziano governo e funzionari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

