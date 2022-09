Superbonus, accordo in Senato sull'emendamento al Dl Aiuti bis (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Trovata l'intesa al Senato tra i gruppi della maggioranza sull'emendamento del governo su Superbonus e cessione dei crediti fiscali. L'accordo sblocca così l'iter del Dl Aiuti bis.“Dopo molto lavoro, la mediazione raggiunta sul Superbonus con il determinante contributo della Lega consente di salvare quelle imprese oneste che hanno crediti d'imposta bloccati. La norma aiuta le imprese che hanno crediti nel cassetto fiscale e che non riuscivano a cederli. Si sblocca così il meccanismo della responsabilità solidale, garantendo certezza a chi compra i crediti. La Lega conferma il suo lavoro a tutela delle imprese italiane, confermando pragmatismo ed efficienza”, commenta il sottosegretario all'Economia, Federico Freni. – foto Agenziafotogramma.it – ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Trovata l'intesa altra i gruppi della maggioranzadel governo sue cessione dei crediti fiscali. L'sblocca così l'iter del Dlbis.“Dopo molto lavoro, la mediazione raggiunta sulcon il determinante contributo della Lega consente di salvare quelle imprese oneste che hanno crediti d'imposta bloccati. La norma aiuta le imprese che hanno crediti nel cassetto fiscale e che non riuscivano a cederli. Si sblocca così il meccanismo della responsabilità solidale, garantendo certezza a chi compra i crediti. La Lega conferma il suo lavoro a tutela delle imprese italiane, confermando pragmatismo ed efficienza”, commenta il sottosegretario all'Economia, Federico Freni. – foto Agenziafotogramma.it – ...

