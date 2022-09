Super Suv - Prestazionali, per pochi, controverse - FOTO GALLERY (Di martedì 13 settembre 2022) Spaziose, pratiche, ma anche Super costose: le Suv dei brand più prestigiosi sono destinate a ben pochi fortunati. Per i detrattori, questi modelli rappresentano quasi un "oltraggio" alla storia dei marchi di cui si fregiano, spesso costruita sulla base di sportive basse, oppure di classiche ammiraglie e limousine d'alto lignaggio. La novità italiana. Ecco perché, probabilmente, la Ferrari non vuol sentire accostata la parola Suv al suo ultimo prodotto, l'attesa Purosangue, una vettura del tutto inedita nella storia di Maranello è la sua prima auto di serie dotata di portiere posteriori con un listino di partenza di 390 mila euro: ben più della Lamborghini Urus entry level (si fa per dire), che ha un prezzo di circa 233 mila euro. Su di essa, comunque, il Cavallino punta molto, tanto da prevedere che questo modello possa da solo rappresentare il 20% ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 settembre 2022) Spaziose, pratiche, ma anchecostose: le Suv dei brand più prestigiosi sono destinate a benfortunati. Per i detrattori, questi modelli rappresentano quasi un "oltraggio" alla storia dei marchi di cui si fregiano, spesso costruita sulla base di sportive basse, oppure di classiche ammiraglie e limousine d'alto lignaggio. La novità italiana. Ecco perché, probabilmente, la Ferrari non vuol sentire accostata la parola Suv al suo ultimo prodotto, l'attesa Purosangue, una vettura del tutto inedita nella storia di Maranello è la sua prima auto di serie dotata di portiere posteriori con un listino di partenza di 390 mila euro: ben più della Lamborghini Urus entry level (si fa per dire), che ha un prezzo di circa 233 mila euro. Su di essa, comunque, il Cavallino punta molto, tanto da prevedere che questo modello possa da solo rappresentare il 20% ...

