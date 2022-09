Super Suv - Prestazionali | esclusive | controverse - FOTO GALLERY

(Di martedì 13 settembre 2022) Spaziose, pratiche, ma anchecostose: le Suv dei brand più prestigiosi sono destinate a ben pochi fortunati. Per i detrattori, questi modelli rappresentano quasi un "oltraggio" alla storia dei marchi di cui si fregiano, spesso costruita sulla base di sportive basse, oppure di classiche ammiraglie e limousine d'alto lignaggio. La novità italiana. Ecco perché, probabilmente, la Ferrari non vuol sentire accostata la parola Suv al suo ultimo prodotto, l'attesa Purosangue, una vettura del tutto inedita nella storia di Maranello è la sua prima auto di serie dotata di portiere posteriori con un listino di partenza di 390 mila euro: ben più della Lamborghini Urus entry level (si fa per dire), che ha un prezzo di circa 233 mila euro. Su di essa, comunque, il Cavallino punta molto, tanto da prevedere che questo modello possa da solo rappresentare il 20% delle sue ...

moneypuntoit : ?? Ferrari Purosangue: il Super SUV di Maranello ?? - emesti : @lauracesaretti1 Hai dimenticato di aggiungere 'pubblico' pensavo che ti riferissi alle auto in giro x l'italia, ch… - infoiteconomia : Range Rover Sport, la prova del super Suv di lusso - SalvoTorre1 : RT @LMolinari_: Sabotaggio di campi da golf, jacuzzi e Suv: di fronte alla crisi climatica la questione sociale dei consumi dei super-ricch… - lautomobile_ACI : La popolarità di suv e crossover sta alimentando sempre di più la fantasia dei graphic designers di auto: lo studen… -

...ricerca aerodinamica che per questo la fa apparire così leggera pur non trattandosi di una...dagli stessi dirigenti di Ferrari che hanno fissato al 20% del mix di vendita le quote del primo. ...Ildispone di 4 posti a sedere con sedili indipendenti anche nella zona posteriore invece del ... Il CEO della Ferrari Benedetto Vigna in fase di presentazione della nuovacar ha detto che è ...Ferrari Purosangue, un Super SUV da record. Una delle novità più attese dell’anno, uno Sport Utility Vehicle che non ha eguali, da Maranello arriva l’offensiva nel segmento dei SUV, il guanto di sfida ...La casa Maranello ha svelato, dopo 48 mesi di sviluppo, la sua prima 4 porte e 4 posti a ruote alte: Ferrari Purosangue. E gli ordini sono già alle stelle.