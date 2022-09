Sul Pnrr Bonomi è da… Recovery. Riparte il Bestiario elettorale (Di martedì 13 settembre 2022) Confindustria tenta di farsi santa davanti al Papa, Calenda fa i dibattiti in Dad e Renzi non vede la trave nel suo occhio e poi c’è il solito Salvini. Torna il Bestiario elettorale. VIALE DELL’ASTRONOMIA Assemblea fuori dagli schemi per gli imprenditori di Confindustria. Tutti in udienza dal Papa, si parla di 5 mila iscritti insieme con le loro famiglie in sala Nervi. Carlo Bonomi dal Papa assicura “l’impegno di Confindustria per un lavoro degno”, non hanno ancora capito che il problema è il loro concetto di dignità. Poi Bonomi dice che bisogna mettere mano al Pnrr (per aiutare gli imprenditori, ovvio). Notevoli le reazioni: fino a ieri chi diceva che si doveva mettere mano al Pnrr in vista della crisi energetica veniva bruciato al rogo degli editoriali di certi giornalisti. Ora va ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Confindustria tenta di farsi santa davanti al Papa, Calenda fa i dibattiti in Dad e Renzi non vede la trave nel suo occhio e poi c’è il solito Salvini. Torna il. VIALE DELL’ASTRONOMIA Assemblea fuori dagli schemi per gli imprenditori di Confindustria. Tutti in udienza dal Papa, si parla di 5 mila iscritti insieme con le loro famiglie in sala Nervi. Carlodal Papa assicura “l’impegno di Confindustria per un lavoro degno”, non hanno ancora capito che il problema è il loro concetto di dignità. Poidice che bisogna mettere mano al(per aiutare gli imprenditori, ovvio). Notevoli le reazioni: fino a ieri chi diceva che si doveva mettere mano alin vista della crisi energetica veniva bruciato al rogo degli editoriali di certi giornalisti. Ora va ...

