«Succession» sbanca agli Emmy

Smith - Cameron () Sarah Snook () Sydney Sweeney (Euphoria) MIGLIOR ATTORE NON ... Netflixcon The Crown e La Regina degli Scacchi 26 20 Settembre 2021Smith - Cameron () Sarah Snook () Sydney Sweeney (Euphoria) MIGLIOR ATTORE NON ... Netflixcon The Crown e La Regina degli Scacchi 26 20 Settembre 20214 min. di lettura Scuro Chiaro 0:00 Ascolta l'articolo La notte più attesa della tv è andata in scena al Microsoft Theater di Los Angeles, dove l’Academy of Television Arts and Sciences ha annunciato ...Dai più favoriti alle possibili sorprese, ecco i pronostici per le Migliori serie tv ai prossimi Emmy Awards 2022 ...