Stroncato da un malore in fabbrica Andrea Riello | l’ex presidente di Confindustria Veneto aveva 60 anni

Si è accasciato improvvisamente davanti agli operai, Andrea Riello, Stroncato questa mattina da un malore improvviso mentre si trovava nella sede di Minerbe (Verona) della Riello Sistemi. L'industriale, che aveva 60 anni, era presidente e amministratore delegato della storica società fondata dal padre Pilade nel 1963 e lasciata ai 4 figli maschi. Il malore è stato improvviso mentre era nel proprio ufficio e, nonostante i soccorsi immediati, per lui non c'è stato niente da fare. In un quarto di secolo, Andrea Riello aveva trasformato l'azienda leader nel settore delle macchine utensili in una vera e propria multinazionale. Il gruppo Riello Sistemi oggi conta quattro ...

