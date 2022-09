“Striscia la notizia” | chi sono Cosmary e Anastasia le nuove Veline

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 settembre 2022) A breve tornala. In tanti sichiesti chi sarebbero state ledi questa stagione. Ebbenestati svelati i nomi delle dueche dal 27 settembre prossimo saranno presenti al Tg satirico in onda su Canale 5 che quest’anno sarà condotto da Alessandro Siani e Luca Argentero. È stato il sito ufficiale del programma a svelare i nomi delle due. Si tratta di:Fasanelli eRonca. Saranno loro a prendere il posto di Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani. Leggi anche: Greggio e Iacchetti dicono addio ala: ecco chi li sostituirà Chi èFasanelli Ha 22 anni ed è pugliese. A soli 17 anni debutta in televisione ...