Affaritaliani : Strapassata 2022, il pomodoro star della nuova cucina italiana -

Il Sole 24 ORE

Organizzato dall'azienda Tre Spade,avrà anche alcuni ospiti speciali, come lo chef showman Max Mariola, che ci ha parlato di come la passata sia un cibo molto contemporaneo. "Sta ...In testa all'articolo guarda il VIDEO: 'Carmine finalista di MasterChef Italia 11' #, carmine gorrasi nuovo presidente di giuria approfondimento MasterChef, intervista ai tre ... Strapassata 2022, il pomodoro star della nuova cucina italiana - Il Sole 24 ORE Milano, 13 set. (askanews) - Torna Strapassata, il campionato della passata di pomodoro fatta in casa, che invita gli italiani a rinnovare il ...