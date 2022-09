Strage di migranti | la prova che la Meloni ha ragione

(Di martedì 13 settembre 2022) Una nuova tragedia migratoria ha investo il Mediterraneo nella giornata di ieri. Sei persone, inclusi tre bambini di uno, due e dodici anni, insieme a tre donne, hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere il continente europeo con un barcone. La piccola imbarcazione constava di altri 26, che sono stati soccorsi dallo staff di Unhcr, anche se le loro condizioni di salute rimangono estremamente critiche: le profonde abrasioni ed ustioni sarebbero dovute alla lunghissima permanenza al sole, durante il corso del viaggio. La tragedia nel Mediterraneo L’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni ha anche cercato di ricostruire il tragico viaggio del barchino. Flavio Di Giacomo, portavoce dell’organizzazione, ha affermato che gli immigrati sarebbero partiti dalla Turchia, per poi rimanere al largo del Mediterraneo per oltre dieci giorni: “Erano partiti il ...

A Lampedusa sono arrivati 156, al largo di Siracusa la Guardia di finanza ha intercettato una barca a vela con a bordo 69, ed è allarme per un altro barcone con 250 persone partito ...Lasulla rotta turca In sei, ormai privi di vita sono stati trovati su un barcone intercettato sabato da una nave commerciale, che ha soccorso i superstiti arrivati oggi a Pozzallo. Erano ...A Pozzallo arrivano in 26, ma altri 6 non ce l'hanno fatta: tra loro due bambini. Meloni: "Ora missione Ue" I loro corpicini non hanno retto alle privazioni. Se ne sono andati così, tra i morsi della ...Altri morti di fame e sete nel tentativo di raggiungere l'Europa. Altri innocenti abbandonati in mezzo al Mediterraneo ...