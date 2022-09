Storie Italiane riparte dalla Regina Elisabetta: gli ascolti del debutto (Di martedì 13 settembre 2022) Esordio il 12 settembre 2022 per Storie Italiane con la sua prima puntata e un racconto di Eleonora Daniele interamente dedicato alla Regina Elisabetta II. Una programmazione rivoluzionata per tutti i programmi del day time che si sono ritrovati, in modo inevitabile, a dover restare legati alle ultime notizie da Londra, dopo la morte della Regina Elisabetta. E’ chiaro che per vedere il vero volto di tutti i programmi in onda in tv dovremo attendere che questa ondata passi e prima della fine del mese ( visto che in tanti programmi si parla anche di politica in vista delle elezioni) sarà difficile che accada. E’ successo quindi anche in Storie Italiane, che per un po’ metterà da parte le Storie della sua “gente” per occuparsi anche di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 settembre 2022) Esordio il 12 settembre 2022 percon la sua prima puntata e un racconto di Eleonora Daniele interamente dedicato allaII. Una programmazione rivoluzionata per tutti i programmi del day time che si sono ritrovati, in modo inevitabile, a dover restare legati alle ultime notizie da Londra, dopo la morte della. E’ chiaro che per vedere il vero volto di tutti i programmi in onda in tv dovremo attendere che questa ondata passi e prima della fine del mese ( visto che in tanti programmi si parla anche di politica in vista delle elezioni) sarà difficile che accada. E’ successo quindi anche in, che per un po’ metterà da parte ledella sua “gente” per occuparsi anche di ...

BlogSocialTv1 : Ieri mattina @RaiUno stagione con @storie_italiane segna netto 778.000 spettatori al 20.9% in seconda 771.000 a… - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @storie_italiane , @eleonoradaniele, @MLicordari @DodoLucarelli @marioacampa… - storie_italiane : Benno Neumar sfida la corte e in risponde alle domande avvalendosi della facoltà di non rispondere. #storieitaliane… - capasso_mike : @storie_italiane @eleonoradaniele Per fortuna la trasmissione si chiama storie italiane, bastavano 5 minuti e invece.. - storie_italiane : Un nuovo caso di violenza domestica, una donna segregata in casa per ben 22 anni. Ne parliamo oggi a… -