Storia tra Lautaro e Lukaku? L’argentino rompe il silenzio sui social!

Da uno scudetto scucito al petto di chi ha dominato in Italia per molti anni, ad insinuazioni che potrebbero minare non solo qualsiasi spogliatoio al mondo, ma anche la vita di qualsiasi persona su questo pianeta. Quest'oggi un rapporto di amicizia, oltre che una salda ed importante coppia d'attacco, è stato messo fortemente alla prova. Il quotidiano sportivo Olé oggi aveva lanciato la bomba: Lautaro Martinez e Lukaku sarebbero ai ferri corti. La motivazione sarebbe legata al presunto tradimento della fidanzata dell'argentino con il suo compagno ex Chelsea. Tuttavia sui social el toro ci ha tenuto a chiarire la situazione: "La gente perché inventa storie, separazioni? Io e mia moglie stiamo bene e insieme, non c'è nulla da spiegare e dichiarare. Siamo felici insieme e lasciateci vivere i nostri momenti. Non fate pettegolezzi e non ..."

