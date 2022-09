“Storia d’amore tra Lautaro e Lukaku, l’argentino ha tradito la compagna”, la verità sulla fake news (Di martedì 13 settembre 2022) E’ stata la giornata dell’Inter, in primo piano per il colpo in Champions League sul campo del Plzen ma anche per una fake news che ha fatto il giro del web. I gol del club italiano sono stati realizzati da Dzeko e Dumfries. In attacco è stata schierata una coppia inedita: Dzeko-Correa. Infatti Lukaku è ancora infortunato e Lautaro Martinez è partito dalla panchina. Proprio la coppia Lautaro-Lukaku è finita sui social network per una vicenda paradossale fuori dal campo. “Lautaro Martinez si è separato dalla moglie perché avrebbe avuto una relazione intima con Romelu Lukaku”, è l’indiscrezione clamorosa che rimbalza da ore dall’Argentina. Ovviamente si tratta di una fake news ed il motivo è presto spiegato. Su ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) E’ stata la giornata dell’Inter, in primo piano per il colpo in Champions League sul campo del Plzen ma anche per unache ha fatto il giro del web. I gol del club italiano sono stati realizzati da Dzeko e Dumfries. In attacco è stata schierata una coppia inedita: Dzeko-Correa. Infattiè ancora infortunato eMartinez è partito dalla panchina. Proprio la coppiaè finita sui social network per una vicenda paradossale fuori dal campo. “Martinez si è separato dalla moglie perché avrebbe avuto una relazione intima con Romelu”, è l’indiscrezione clamorosa che rimbalza da ore dall’Argentina. Ovviamente si tratta di unaed il motivo è presto spiegato. Su ...

