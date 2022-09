Stop per Terra Amara: Canale 5 sospende la serie turca, cosa succede dopo (Di martedì 13 settembre 2022) Brutte notizie per i fan di Terra Amara che stanno per affrontare lo stesso destino dei telespettatori e delle telespettatrici che questa estate si erano affezionati a Sei sorelle, soap sospesa da Rai 1. Per Terra Amara ci sarà dal 19 settembre lo stesso destino. Come saprete infatti da lunedì cambierà nuovamente il palinsesto di Canale 5 che si arricchirà. Vedremo infatti il ritorno di Uomini e Donne, vedremo il day time di Amici e poi dal 20 anche il day time del Grande Fratello VIP 7. Insomma un pomeriggio affollatissimo per la rete ammiraglia Mediaset, dove non ci sarebbe spazio per Terra Amara. Dal 19 settembre quindi Terra Amara non andrà più in onda. L’ultima puntata della soap turca, che a differenza di Sei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 settembre 2022) Brutte notizie per i fan diche stanno per affrontare lo stesso destino dei telespettatori e delle telespettatrici che questa estate si erano affezionati a Sei sorelle, soap sospesa da Rai 1. Perci sarà dal 19 settembre lo stesso destino. Come saprete infatti da lunedì cambierà nuovamente il palinsesto di5 che si arricchirà. Vedremo infatti il ritorno di Uomini e Donne, vedremo il day time di Amici e poi dal 20 anche il day time del Grande Fratello VIP 7. Insomma un pomeriggio affollatissimo per la rete ammiraglia Mediaset, dove non ci sarebbe spazio per. Dal 19 settembre quindinon andrà più in onda. L’ultima puntata della soap, che a differenza di Sei ...

