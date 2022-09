Stefano Savi sfregiato con l’acido perché scambiato per un’altra persona. “Ho subito 52 operazioni” (Di martedì 13 settembre 2022) “Io al momento ho subito 52 operazioni, tanti trattamenti laser e non solo. Sono stato leso a un occhio, ho sempre gli occhiali per quello, ma sono sulla via della speranza di poter tornare a vedere”. Parola di Stefano Savi, l’uomo sfregiato per un drammatico scambio di persona dalla “coppia dell’acido” nel 2014, che nel corso della puntata del 13 settembre del programma condotto da Eleonora Daniele “Storie Italiane” su Raiuno, ha raccontato la sua storia che riporta alla memoria anche quella di Gessica Notaro. Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie Italiane” su Raiuno (Instagram)“Io il perché fosse capitato proprio a me, non me lo sono mai chiesto, le cose succedono, bisogna prenderle e affrontare quel momento che ci si propone”, ha detto ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 13 settembre 2022) “Io al momento ho52, tanti trattamenti laser e non solo. Sono stato leso a un occhio, ho sempre gli occhiali per quello, ma sono sulla via della speranza di poter tornare a vedere”. Parola di, l’uomoper un drammatico scambio didalla “coppia del” nel 2014, che nel corso della puntata del 13 settembre del programma condotto da Eleonora Daniele “Storie Italiane” su Raiuno, ha raccontato la sua storia che riporta alla memoria anche quella di Gessica Notaro. Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie Italiane” su Raiuno (Instagram)“Io ilfosse capitato proprio a me, non me lo sono mai chiesto, le cose succedono, bisogna prenderle e affrontare quel momento che ci si propone”, ha detto ...

