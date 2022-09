Stam | “Come si ferma Haaland? Con lui devi essere molto aggressivo”

asteMattonicini : - Pierangelo_Ran : RT @IMBili_: Ivan Juric ha fatto sembrare Kumbulla un incrocio tra Stam e Nesta, poi ha fatto sembrare Bremer un incrocio tra Samuel e Thur… - pino_nostro : RT @IMBili_: Ivan Juric ha fatto sembrare Kumbulla un incrocio tra Stam e Nesta, poi ha fatto sembrare Bremer un incrocio tra Samuel e Thur… - dariazzo_ : RT @IMBili_: Ivan Juric ha fatto sembrare Kumbulla un incrocio tra Stam e Nesta, poi ha fatto sembrare Bremer un incrocio tra Samuel e Thur… - ErGeometra : RT @IMBili_: Ivan Juric ha fatto sembrare Kumbulla un incrocio tra Stam e Nesta, poi ha fatto sembrare Bremer un incrocio tra Samuel e Thur… -

Alfredo Pedullà

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "sasi fa: '...Un cliente davvero scomodo per il Dortmund, e secondo la leggenda Jaap, che ha rilasciato un'intervista a Bet365, questo è il modo per fermarlo: "Serve essere davvero aggressivo. Devi essere ... Stam: “Come fermare Haaland Occorre essere aggressivi e giocare più alti” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...