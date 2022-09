Sporting-Tottenham | le formazioni ufficiali | Trincao e Goncalves contro Perisic | Richarlison e Kane

sportli26181512 : Champions League LIVE: alle 18.45 Sporting-Tottenham. Alle 21 Bayern-Barcellona, il Liverpool e l'Atletico: Non sol… - sportface2016 : #UCL #SportingTottenham: le formazioni ufficiali - DavideWinnie : #SportingLisbona-#Tottenham scopri dove vedere la #ChampionsLeague - CalcioPillole : Antonio #Conte, tecnico del #Tottenham, ha parlato in conferenza prima della gara contro lo #SportingLisbona in… - AndreCardi : RT @OmniaFootball: #OmniaBet, seconda giornata!! Plzen - Inter Sporting - Tottenham Bayern - Barca Porto - Brugge Leverkusen - Atl Madrid… -

Alle 18.45 a Lisbona loe ildi Conte si giocano il primato del gruppo D. Alle 21 , le altre partite. Gli occhi sono tutti sull'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove si disputa ...DIRETTA: I TESTA A TESTA Non ci sono precedenti per quanto riguarda la diretta diLisbonache dunque rappresenta un inedito assoluto non solo per la Champions League ma ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...