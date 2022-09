Sport | Alice Volpi ambasciatrice del trofeo Coni

(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. - (Adnkronos) -sarà l'del2022, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre nella Valdichiana Senese. La plurimedagliata del fioretto che quest'anno ha conquistato l'oro mondiale a squadre al Cairo e l'oro europeo a squadre e il bronzo individuale ad Antalya, porterà un po' dello ‘spirito olimpico' nella più grande manifestazioneiva italiana under 14, organizzata in questa settima edizione dalToscana, in partnership con la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Alla Fase Finale delprenderanno parte oltre 3.100 gli atleti nella fascia di età di 10-14 anni che, assieme a più di 800 tecnici e accompagnatori, arriveranno in Toscana in rappresentanza di 23 ...

Sport: Alice Volpi sarà ambassador del Trofeo Coni 2022 - Sport Roma, 13 set. - (Adnkronos) - Alice Volpi sarà l'ambasciatrice del Trofeo Coni 2022, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre nella Valdichiana Senese. La plurimedagliata del fioretto che quest'anno ...Alice Volpi sarà l'ambasciatrice del Trofeo CONI 2022, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre nella Valdichiana Senese. (ANSA) ...