(Di martedì 13 settembre 2022) Condanna definitiva per Antonio Di Sanzo , l'uomo che il 2 aprile 2021 a Montichiari nel Brescianoil nipote 12enne. Per lui, il tribunale di Brescia ha stabilito una condanna a 13e sei ...

leggoit : Spara a 12 anni al rivale d'amore in famiglia: condannato lo zio che lo armò - TgrRaiLombardia : Dodicenne sparò a un uomo, condannato a 13 anni lo zio che lo armò. La sparatoria un anno fa a #Montichiari - AnsaLombardia : Zio arma 12enne che spara, condannato a 13 anni. Considerato il mandante del ferimento del suo rivale in amore |… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Montichiari, spara a 12 anni: zio che lo armò condannato a 13 anni - SkyTG24 : Montichiari, spara a 12 anni: zio che lo armò condannato a 13 anni -

Leggi anche > Ferito dal padre che ha ucciso la madre e la sorella di 16: Nicolò presto a casaA 12: CONDANNATO A 13LO ZIO CHE LO ARMÒ Quel giorno il ragazzino sparò un colpo di ...L'accusa aveva chiesto la condanna a 10a 13, affidato ai servizi sociali. Lo zio che gli ha dato l'arma è in carcere 05 Aprile 2021Il tribunale di Brescia ha condannato a 13 anni e sei mesi Antonio Di Sanzo, l'uomo che il 2 aprile di un anno fa a Montichiari (Brescia) armò il nipote 12enne. Il ragazzino sparò un colpo di pistola ...Il killer di John Lennon resta in carcere. Per la 12esima volta è stata negata la libertà condizionata a Mark David Chapman che 40 anni fa sparò all'ex Beatle davanti casa sua a New York di fronte a C ...