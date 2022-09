(Di martedì 13 settembre 2022) ROMA - Ildella Lega di Serie A ha squalificato per una giornata (con ammenda di 5.000 euro) Federico Fazio (Salernitana) e Juanntus); stop per un turno per Jean Akpa ...

GoalItalia : #Spalletti esulta così ?? Verso la panchina dello Spezia: espulso ?? Salta #MilanNapoli ? - cn1926it : UFFICIALE – Giudice Sportivo, squalificati #Spalletti e #Allegri: #Leao salta il #Napoli - LuigiLiccardo6 : RT @GoalItalia: #Spalletti esulta così ?? Verso la panchina dello Spezia: espulso ?? Salta #MilanNapoli ? - giovann65821609 : RT @GoalItalia: #Spalletti esulta così ?? Verso la panchina dello Spezia: espulso ?? Salta #MilanNapoli ? - enzono16 : RT @GoalItalia: #Spalletti esulta così ?? Verso la panchina dello Spezia: espulso ?? Salta #MilanNapoli ? -

Corriere dello Sport

Tra i tecnici, squalifica per due giornate per Marco Giampaolo (Sampdoria) e di una (con ammenda di 15.000 euro) per Massimiliano Allegri (Juventus) e per Luciano(Napoli) e Marco Baroni (...Brutte notizie per Luciano. Il tecnico del Napoli, oltre a Victor Osimhen e Diego Demme, dovrà fare a meno di un altro pezzo da novanta per la difficile trasferta di Champions League a Glasgow, nella tana dei Rangers . Spalletti salta Milan-Napoli. Juve a Monza senza Allegri, Cuadrado e Milik: le decisioni del giudice sportivo Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli, rischia seriamente di saltare la partita degli azzurri in Scozia contro i Rangers. L'attaccante messicano Hirving Lozano non si è allenato nella seduta ...Il prossimo turno di campionato di Serie A vedrà già una sfida importante tra Milan e Napoli, entrambe capoliste del nostro campionato.