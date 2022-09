Spalletti: “La nostra penalità domani sarà non poter fare turnover con i tifosi” (Di martedì 13 settembre 2022) Durante la conferenza stampa di presentazione del match di a Champions di domani sera contro i Rangers, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche dei tifosi del Napoli rimasti fuori È la vera penalità che abbiamo, non poter fare turn over con i nostri tifosi. Li vedremo tutti appesi ai televisori per essere al fianco dei loro idoli. Lo percepiamo. Ci avrebbero dato una mano per questa trasferta, sappiamo che ci guarderanno, che saranno lì a soffiare dalla parte giusta e avvertiremo questa loro forza e questa loro qualità. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Durante la conferenza stampa di presentazione del match di a Champions disera contro i Rangers, il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato anche deidel Napoli rimasti fuori È la verache abbiamo, nonturn over con i nostri. Li vedremo tutti appesi ai televisori per essere al fianco dei loro idoli. Lo percepiamo. Ci avrebbero dato una mano per questa trasferta, sappiamo che ci guarderanno, che saranno lì a soffiare dalla parte giusta e avvertiremo questa loro forza e questa loro qualità. L'articolo ilNapolista.

