Spalletti | Inzaghi | Arnautovic le cinque domande al campionato

Stavoltaè stato meno appariscente, quattro vittorie e due pari nelle prime sei giornate, per un totale di 14 punti che gli valgono la cima della classifica assieme a Milan e Atalanta. ...... i nerazzurri di Simonevolano in Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Plzen, con il '... Resta però il vantaggio nelle quote per la squadra di, che una settimana fa ha trionfato ... Inzaghi: "Abbiamo sbagliato troppo". Spalletti: "Una vittoria frutto del lavoro della scorsa stagione". La seconda giornata della fase a gironi sembra sorridere alle nostre squadre: aprono i nerazzurri in Repubblica Ceca, poi mercoledì sarà il turno di ...Le due italiane giocano martedì con spirito diverso: i nerazzurri devono assolutamente vincere, gli azzurri sono forti del 4-1 al Liverpool ...