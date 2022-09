Spalletti in conferenza: “Segnali positivi dal mio Napoli. Se giochiamo come loro, perderemo. Simeone o Raspadori? Ho la mia idea” (Di martedì 13 settembre 2022) Alla vigilia di Rangers–Napoli, Luciano Spalletti ha presentato la sfida in conferenza stampa, direttamente dall’Ibrox Stadium di Glasgow. “Avevamo a disposizione un allenamento in più rispetto e per questa partita è tanta roba. Ho avuto la possibilità di vedere chi ha giocato domenica e come ha giocato. Poi giocare in questo stadio, con il clima della partita può cambiare molto. Il fatto di avere un giorno in più ti permette di pensare un po’ in più a quelle che sono le scelte”. Che tipo di partita sarà? “Da un punto di vista fisico loro hanno avuto più vantaggi, è chiaro, visto che non hanno giocato. Ma per un evento del genere, sono cose che possono starci. Anzi, facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la Nazione. La partita sarà quella lì che ci aspettiamo. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 settembre 2022) Alla vigilia di Rangers–, Lucianoha presentato la sfida instampa, direttamente dall’Ibrox Stadium di Glasgow. “Avevamo a disposizione un allenamento in più rispetto e per questa partita è tanta roba. Ho avuto la possibilità di vedere chi ha giocato domenica eha giocato. Poi giocare in questo stadio, con il clima della partita può cambiare molto. Il fatto di avere un giorno in più ti permette di pensare un po’ in più a quelle che sono le scelte”. Che tipo di partita sarà? “Da un punto di vista fisicohanno avuto più vantaggi, è chiaro, visto che non hanno giocato. Ma per un evento del genere, sono cose che possono starci. Anzi, facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la Nazione. La partita sarà quella lì che ci aspettiamo. ...

