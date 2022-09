Sorpresa Dad | in alcune scuole verrà mantenuta - Cronaca - lanazione it

lacittanews : Condividi su Non era una sorpresa ma è stata una mazzata, ulteriore, che potrebbe ripetersi anche nei prossim… -

La didattica a distanza non è più obbligatoria se l'alunno è positivo. Ma alcuni istituti hanno deciso di attivarla in caso di 'assenze prolungate e documentate'. Sindacati ...... lockdown, smart - working,, infodemia, lavoro agile, reddito di cittadinanza, rider, ... Lainiziale per chi aprirà il volume riguarderà gli aggettivi. Cercando 'bello' o 'adatto', per ... Sorpresa Dad: in alcune scuole verrà mantenuta La didattica a distanza non è più obbligatoria se l'alunno è positivo. Ma alcuni istituti hanno deciso di attivarla in caso di "assenze prolungate e documentate". Sindacati contrari ...PERUGIA Mascherine in tasca e sorriso smagliante in faccia. Primo giorno all’insegna dell’allegria per gli studenti che hanno anticipato il rientro (molti altri lo faranno oggi) ...