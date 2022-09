Sordomuto rom precipitato dalla finestra: non c’era nessun mandato. La sorella: “L’hanno buttato giù” (Di martedì 13 settembre 2022) Un caso avvolto nel mistero, quello del Sordomuto rom precipitato dalla finestra durante accertamenti delle forze dell’ordine. Un dramma che si è consumato tra le mura della casa popolare di Primavalle dove la vittima vive con la famiglia – i genitori, i coniugi Omerovic/Sejdovic, e 3 fratelli (due minori e una sorella disabile come la vittima – su cui i magistrati stanno cercando di fare luce. Passando al setaccio testimonianze, dichiarazioni e voci di quartiere. E, soprattutto, un post sparito dopo la pubblicazione, in cui una condomina del complesso alla periferia della capitale, denunciava quanto tra quelli stabili si vociferava da tempo tra vicini: Hasib Omerovic – questo il nome del 36enne che versa in gravi condizioni in ospedale dopo la caduta. In coma da oltre 50 giorni – «importuna tutte le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Un caso avvolto nel mistero, quello delromdurante accertamenti delle forze dell’ordine. Un dramma che si è consumato tra le mura della casa popolare di Primavalle dove la vittima vive con la famiglia – i genitori, i coniugi Omerovic/Sejdovic, e 3 fratelli (due minori e unadisabile come la vittima – su cui i magistrati stanno cercando di fare luce. Passando al setaccio testimonianze, dichiarazioni e voci di quartiere. E, soprattutto, un post sparito dopo la pubblicazione, in cui una condomina del complesso alla periferia della capitale, denunciava quanto tra quelli stabili si vociferava da tempo tra vicini: Hasib Omerovic – questo il nome del 36enne che versa in gravi condizioni in ospedale dopo la caduta. In coma da oltre 50 giorni – «importuna tutte le ...

fanpage : Caduto dalla finestra dopo una visita di presunti poliziotti, adesso Hasib, ragazzo sordomuto di origine rom, è in… - SecolodItalia1 : Sordomuto rom precipitato dalla finestra: non c’era nessun mandato. La sorella: “L’hanno buttato giù”… - annaretasciacca : RT @fabiotonacci: Hasib, 36 anni, rom, sordomuto. È volato da una finestra durante un controllo di quattro poliziotti in borghese a #primav… - max_digiorgio : RT @fabiotonacci: Hasib, 36 anni, rom, sordomuto. È volato da una finestra durante un controllo di quattro poliziotti in borghese a #primav… - Pigafetto : RT @PieroSansonetti: L'agente: 'Tranquilli si è solo rotto un braccio' ma è in fin di vita. Come è possibile che a 50 giorni dall’episodio… -