Sono spariti i confronti televisivi tra politici: tutto figlio del no a Porta a Porta al duello Letta-Meloni? (Di martedì 13 settembre 2022) L’annuncio di Sky, che ha programmato per domani 14 settembre una maratona elettorale con Bonino, Calenda, Conte Fratoianni, Letta, Meloni, Salvini e Tajani, fa seguito a quella che sembra essere l’impostazione del confronto politico televisivo in questa campagna elettorale per le elezioni 2022, che si terranno il prossimo 25 settembre. Ovvero, quella di rinunciare completamente al confronto, al dibattito vero e proprio, per preferire – invece – la modalità di interviste singole, senza contraltare, con il giornalista come unico interlocutore. Secondo Mario Morcellini, che ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera, tutta questa impostazione è figlia del peccato originale di aver impedito, in qualche modo, il confronto televisivo a Porta a Porta tra Giorgia ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 settembre 2022) L’annuncio di Sky, che ha programmato per domani 14 settembre una maratona elettorale con Bonino, Calenda, Conte Fratoianni,, Salvini e Tajani, fa seguito a quella che sembra essere l’impostazione del confronto politico televisivo in questa campagna elettorale per le elezioni 2022, che si terranno il prossimo 25 settembre. Ovvero, quella di rinunciare completamente al confronto, al dibattito vero e proprio, per preferire – invece – la modalità di interviste singole, senza contraltare, con il giornalista come unico interlocutore. Secondo Mario Morcellini, che ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera, tutta questa impostazione è figlia del peccato originale di aver impedito, in qualche modo, il confronto televisivo atra Giorgia ...

