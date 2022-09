Solo un governo europeista può aiutare l’Italia (Di martedì 13 settembre 2022) L’UE secondo Letta e Meloni Non era passato neanche un mese dalla non fiducia di 5 stelle, Lega e Forza Italia al governo di Mario Draghi: Giorgia Meloni – a detta sua pronta a risollevare il Paese – sfidava le cancellerie straniere e la stampa internazionale con un video multilingue, perché in gioco c’era la sua credibilità agli occhi del mondo. Enrico Letta ha usato la stessa arma per screditarla politicamente, ma senza presentazioni, lui non ne aveva bisogno, dalla sua parte, in Europa, ha la storia. Ed è proprio intorno alla credibilità che si gioca la sfida sui temi europei tra le due uniche coalizioni in campo in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Se vogliamo credere che «l’Italia ce la farà chiunque vinca», come ha detto poche settimane fa Draghi al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, dobbiamo essere convinti che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 settembre 2022) L’UE secondo Letta e Meloni Non era passato neanche un mese dalla non fiducia di 5 stelle, Lega e Forza Italia aldi Mario Draghi: Giorgia Meloni – a detta sua pronta a risollevare il Paese – sfidava le cancellerie straniere e la stampa internazionale con un video multilingue, perché in gioco c’era la sua credibilità agli occhi del mondo. Enrico Letta ha usato la stessa arma per screditarla politicamente, ma senza presentazioni, lui non ne aveva bisogno, dalla sua parte, in Europa, ha la storia. Ed è proprio intorno alla credibilità che si gioca la sfida sui temi europei tra le due uniche coalizioni in campo in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Se vogliamo credere che «ce la farà chiunque vinca», come ha detto poche settimane fa Draghi al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, dobbiamo essere convinti che ...

