Soleil Sorge pronta per un nuovo progetto in tv: cosa farà (Di martedì 13 settembre 2022) Soleil Sorge è un personaggio di cui si parla molto. Soprattutto da un anno a questa parte. La influencer, appena un anno fa, metteva piede nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Da lì la grande scalata. È stata giudice a La pupa e il secchione show ed è stata impegnata in tanti lavori e progetti, in tv e non solo. Avete idea di che cosa sta preparando adesso la bella Soleil? Soleil Sorge pronta per dei nuovi progetti in televisione Di recente abbiamo rivisto Soleil Sorge in una fantastica occasione. Anche lei, infatti, è stata tra le bellezze che hanno partecipato a Venezia 79. Per la gioia dei fan, poi, la Stasi ha lanciato pochi mesi fa un suo brand. Con State of Soleil, ha reso disponibili costumi ...

