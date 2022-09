Smart working prorogato al 31 dicembre, ma non per tutti: chi ne beneficia (Di martedì 13 settembre 2022) Nuova proroga per lo Smart working, alcune categorie di lavoratori potranno beneficiarne fino al 31 dicembre, di chi si tratta Lo Smart working è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, non saranno però tutti i lavoratori a poterne beneficiare. Ad annunciare la novità è stato Andrea Orlando, ministro del Lavoro, tramite il suo account Twitter. Persona in Smart working (Screenshot da Facebook)La proroga è contenuta nell’emendamento al Dl aiuti bis approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, pensata per aiutare le imprese e le famiglie a sostenere il caro energia. Sono solo i lavoratori fragili e i genitori che hanno figli con meno di ... Leggi su vesuvius (Di martedì 13 settembre 2022) Nuova proroga per lo, alcune categorie di lavoratori potrannorne fino al 31, di chi si tratta Loè statofino al 312022, non saranno peròi lavoratori a poternere. Ad annunciare la novità è stato Andrea Orlando, ministro del Lavoro, tramite il suo account Twitter. Persona in(Screenshot da Facebook)La proroga è contenuta nell’emendamento al Dl aiuti bis approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, pensata per aiutare le imprese e le famiglie a sostenere il caro energia. Sono solo i lavoratori fragili e i genitori che hanno figli con meno di ...

