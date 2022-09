Sky anticipa le scelte di Spalletti per Rangers-Napoli: Mathias Olivera è favorito su Mario Rui (Di martedì 13 settembre 2022) In attesa della conferenza stampa di Spalletti, prevista in serata, Sky rivela alcune anticipazioni in merito alle scelte di formazione che il tecnico azzurro potrebbe fare domani in vista di Rangers-Napoli, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Ebbene, considerato pure il forfait di Lozano (che spiana la strada verso la riconferma a Politano) Spalletti avrebbe già deciso, ad eccezione di Osimhen infortunato, di schierare la stessa formazione che ha battuto il Liverpool. Con Mathias Olivera e non Mario Rui sull’out di sinistra, col ritorno di Kim a fare coppia con Rrahmani e col centrocampo Lobotka-Anguissa-Zielinski. L’unico dubbio che ancora resiste è proprio quello relativo alla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) In attesa della conferenza stampa di, prevista in serata, Sky rivela alcunezioni in merito alledi formazione che il tecnico azzurro potrebbe fare domani in vista di, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Ebbene, considerato pure il forfait di Lozano (che spiana la strada verso la riconferma a Politano)avrebbe già deciso, ad eccezione di Osimhen infortunato, di schierare la stessa formazione che ha battuto il Liverpool. Cone nonRui sull’out di sinistra, col ritorno di Kim a fare coppia con Rrahmani e col centrocampo Lobotka-Anguissa-Zielinski. L’unico dubbio che ancora resiste è proprio quello relativo alla ...

napolista : Sky anticipa le scelte di #Spalletti per Rangers-#Napoli: Mathias #Olivera è favorito su #MarioRui L’uruguayano, g… - SkyTG24 : The Mandalorian 3, il trailer anticipa nuove battaglie per Pedro Pascal - AndreaM99022068 : @andrea_lenti @TheRudePolite @Marghe0855 3 Non la vedo comunque posta come un vanto, mentre c'è poco da vantarsi a… - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Avatar: La via dell'acqua, una nuova foto anticipa l'uscita del film - SkyTG24 : Avatar: La via dell'acqua, una nuova foto anticipa l'uscita del film -