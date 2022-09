Situazione insostenibile per Carmen Di Pietro: “Come faccio a trovarlo?” | Appello disperato alla Mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) La showgirl Carmen Di Pietro ha deciso di fare un Appello inaspettato alla rete televisiva Mediaset: alla ricerca di una svolta L’ex naufraga Carmen Di Pietro (screenshot Twitter)Carmen Di Pietro ha senza dubbio lasciato il segno nel corso dell’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi. La showgirl ha conquistato una grande fetta di pubblico grazie alla sua simpatia, ai suoi modi di fare ed al particolare rapporto con suo figlio Alessandro Iannoni. A quanto pare c’è però ancora qualcosa in sospeso e si tratta dei suoi problemi sentimentali. La Di Pietro ha infatti rivelato di essere ancora single e di essere alla ricerca dell’amore. Per questo motivo ha ... Leggi su specialmag (Di martedì 13 settembre 2022) La showgirlDiha deciso di fare uninaspettatorete televisivaricerca di una svolta L’ex naufragaDi(screenshot Twitter)Diha senza dubbio lasciato il segno nel corso dell’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi. La showgirl ha conquistato una grande fetta di pubblico graziesua simpatia, ai suoi modi di fare ed al particolare rapporto con suo figlio Alessandro Iannoni. A quanto pare c’è però ancora qualcosa in sospeso e si tratta dei suoi problemi sentimentali. La Diha infatti rivelato di essere ancora single e di esserericerca dell’amore. Per questo motivo ha ...

EnricoLetta : La situazione dei costi dell’energia è insostenibile. Da #Alessandria le nostre proposte per intervenire sul… - RiccardoCRX : Non #possoAndare avanti ancora per molto se i costi superano sempre più i benefici. Fortunatamente i poltronieri st… - ReteVeneta : BASSANO DEL GRAPPA | ULSS7, SUI SOCIAL È BUFERA: «VERGOGNA! LA SITUAZIONE È INSOSTENIBILE» - Bruno14866660 : RT @MattSDPell: Ricordo a tutti che mentre la situazione diventava insostenibile economicamente (ma si poteva ancora fare qualcosa), il @pd… - MPaperoga : RT @MattSDPell: Ricordo a tutti che mentre la situazione diventava insostenibile economicamente (ma si poteva ancora fare qualcosa), il @pd… -