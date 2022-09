Simone Verdi: «La salvezza a Salerno mi ha insegnato a non mollare mai, nel calcio e nella vita» (Di martedì 13 settembre 2022) Simone Verdi presentato dall’Hellas Verona. L’ex trequartista di Napoli, Toro e Salernitana ricomincia in gialloblu. Segue il report della sua conferenza ad opera dei canali ufficiali della società scaligera. Simone benvenuto, come stai fisicamente? Come sei stato accolto dalla squadra? “Bene, l’impatto con i compagni è stato molto positivo. Sapevo che qui avrei trovato un bel gruppo, ma non mi aspettavo di incontrare una squadra così coesa e unita: sono qui da poco più di una settimana, ma sembra quasi che sia qui da un anno. Per quel che riguarda il mio fisico vengo da un periodo in cui mi sono allenato da solo, quindi penso sia normale che la mia condizione fisica non sia ancora al massimo. In generale comunque mi sento bene e credo che tra non molto sarò a disposizione del mister”. Perché hai scelto l’Hellas? “Il mister mi ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022)presentato dall’Hellas Verona. L’ex trequartista di Napoli, Toro e Salernitana ricomincia in gialloblu. Segue il report della sua conferenza ad opera dei canali ufficiali della società scaligera.benvenuto, come stai fisicamente? Come sei stato accolto dalla squadra? “Bene, l’impatto con i compagni è stato molto positivo. Sapevo che qui avrei trovato un bel gruppo, ma non mi aspettavo di incontrare una squadra così coesa e unita: sono qui da poco più di una settimana, ma sembra quasi che sia qui da un anno. Per quel che riguarda il mio fisico vengo da un periodo in cui mi sono allenato da solo, quindi penso sia normale che la mia condizione fisica non sia ancora al massimo. In generale comunque mi sento bene e credo che tra non molto sarò a disposizione del mister”. Perché hai scelto l’Hellas? “Il mister mi ha ...

