Simon Cowell dice la sua sul presunto sputo di Harry Styles a Venezia (Di martedì 13 settembre 2022) Mancava solo il commento di Simon Cowell (e forse quello del Papa) sullo “sputo” di Harry Styles alla co-star Chris Pine. Ecco cosa ha detto il produttore discografico ed ex giudice di X Factor dei One Direction… Leggi su vanityfair (Di martedì 13 settembre 2022) Mancava solo il commento di(e forse quello del Papa) sullo “” dialla co-star Chris Pine. Ecco cosa ha detto il produttore discografico ed ex giudi X Factor dei One Direction…

hrryowner : @thelouisera con simon cowell esto no pasaba?? - cardiopatyna : @louehbyhazza @hgiugs ESATTO POI MI GUARDANO COME SE FOSSI UNA PAZZA CHE SI INVENTA TUTTO E SEMBRO PIÙ O MENO COSÌ:… - _ecii__ : a Italia's got talent hanno ringraziato simon cowell (non so, non stavo seguendo) e io provavo a non ridere, lo giu… - _ecii__ : una volta twitter mi ha messo simon cowell tra le persone consigliate da seguire e io ero tipo 'piuttosto muoio invece che seguire s1m0n' - _camilla28_ : simon cowell mi sta sulle palle ma sulle cose che ha detto su harry gli do completamente ragione #HarryStyles -