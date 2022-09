Signorelli | San Raffaele | ' Con il vaccino antinfluenzale | il rischio di contagio Covid è inferiore del 14%'

Adnkronos

Carlo, ordinario di Igiene e sanità pubblica, Università Vita - SaluteRaffaele di Milano, nel suo intervento al convegno `La gestione del paziente fragile nella nuova stagione vaccinale ...Lo ha detto Carlo, past president della Società italiana di Igiene (Siti) e professore di Medicina Preventiva all'Università Vita e SaluteRaffaele di Milano, intervenendo al convegno ... Signorelli, 'buone pratiche di igiene fondamentali' "Per la prossima stagione ci aspettiamo «una recrudescenza dell'influenza, per questo diventa importante vaccinarsi. Inoltre, studi dimostrano che con la vaccinazione anti influenzale vi sarebbe il 14 ...Arezzo, 13 settembre 2022 - Caos nuove linee dei bus, ecco una guida per orientarsi. La A+ dal capolinea di via Concini fa via Veneto, Stazione, Giotto, Tarlati, S.Loretino, Baldaccio, ospedale, Merid ...