Siamo il Paese dove lo Stato deve risarcire i Matarrese per aver abbattuto Punta Perotti

Sul lungomare di Bari, fino al 24 aprile del 2006, si ergeva un complesso di palazzine che deturpavano il paesaggio. Un complesso immobiliare, una colata di cemento realizzata nel 1995 e che aveva immediatamente mostrato tutto il suo nefasto impatto ambientale. Per questo venne sequestrata alcuni anni dopo, fino a quando il Comune decise di procedere con l'abbattimento di quell'ecomostro di Punta Perotti. Ma ora, a 16 anni di distanza, è arrivata una sentenza della Corte d'Appello che ha parzialmente accettato il ricorso dei costruttori: la Sud Fondi srl della famiglia Matarrese. Lo Stato, dunque, dovrà risarcire quell'azienda – in liquidazione da anni – per una cifra di 8,7 milioni di euro.

